Votations du 9 juin: Le Conseil d’Etat fribourgeois édicte ses recommandations

La population fribourgeoise se rendra aux urnes le 9 juin pour se prononcer sur deux initiatives cantonales. Dans un communiqué, le Conseil d’Etat fribourgeois fait part de son positionnement sur les deux objets. Sans surprise, il recommande de rejeter l’initiative H24 (Pour des urgences publiques 24/24 de proximité) qu’il juge «inapplicable» et d’approuver le contre-projet.

Les mesures de ce dernier «ciblent la prise en charge des urgences vitales et non vitales sur l’ensemble du territoire cantonal, améliorant sensiblement les réponses données aux patientes et patients», estime le gouvernement.

Il invite la population à accepter l’octroi d’une aide financière de l’Etat en faveur de l’hôpital fribourgeois. Le décret prévoit un cautionnement de 105 millions de francs pour les investissements 2024–2026 de l’HFR, ainsi qu’un prêt sans intérêt de 70 millions de francs pour le financement d’études préalables à la construction d’un nouveau centre hospitalier. Elodie Fessler