Vous avez 18 ans en 2024, demandez votre abonnement gratuit à un journal fribourgeois !

Adopté par le Grand Conseil lors sa session de mars, l’abonnement gratuit à la presse régionale pour les jeunes de 18 ans est lancé cette semaine. Pour rappel, l’Etat de Fribourg offre un an de lecture à l’un des huit quotidiens, trihebdomadaires ou hebdomadaires du canton, dont La Gruyère.

Pour profiter, cette année, de cette nouvelle prestation, il faut être né en 2006 et se rendre sur le site de l’Etat pour faire la demande. «L’intention de la mesure est de sensibiliser les jeunes aux enjeux régionaux et cantonaux, et de soutenir de manière indirecte les titres de la presse régionale», explique de Conseil d’Etat dans son communiqué.

L’offre concerne essentiellement les abonnements numériques. Les journaux imprimés ne sont disponibles que si aucune option numérique n’est disponible. La prestation n’est offerte qu’aux jeunes qui sont domiciliés dans le canton de Fribourg. Patrick Biolley.