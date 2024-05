Ysaline Bapst savoure son sacre surprise

TIR. Disputé par 6711 tireurs fribourgeois, le Tir fédéral en campagne (lire aussi notre reportage en page 5) a sacré Ysaline Bapst (photo) meilleure tireuse cantonale à 300 m. Un succès aussi inattendu que savoureux pour la tireuse de Pringy, auteure de 70 points dimanche à Grandvillard. «C’est l’accomplissement de mes trois années de tir, de tout ce que j’ai pu travailler avec mes entraîneurs et mes coéquipiers de la Société des mousquetaires.»

Une issue doublement surprenante, puisque la Gruérienne de 20 ans n’avait d’autre ambition que d’atteindre les 60 points pour sa troisième participation. Et qu’elle n’était pas en pleine possession de ses moyens. «J’avais une angine et j’ai été malade tout le weekend. A la base, je voulais juste y aller, tirer et rentrer. Mais ça ne s’est pas…