LES PACCOTS. La commune de Châtel-Saint-Denis a inauguré samedi aux Paccots la signalétique de ses chemins pédestres et lieux emblématiques et touristiques. Ce sont désormais des panneaux jaune et noir et cinq totems qui rendent accessibles les informations aux visiteurs. La conseillère communale Chantal Honegger, responsable du tourisme, Abel Savoy, de l’agence Experientiel (au centre) et Alexandre Huwiler, conseiller général et directeur de la commission touristique 4 saisons, ont coupé le ruban. Le syndic Charles Ducrot a en outre souligné l’importance de cette étape, qui résulte d’un crédit d’investissement de 200 000 francs: «Ce sont davantage que de simples panneaux indicateurs que nous inaugurons aujourd’hui, ce sont des témoins de notre histoire et de notre culture.» RG