«Je dois penser positif sur le vélo»

La Bulloise Léa Stern a cueilli son premier succès de l’année au niveau national, samedi, en Argovie. Bon pour la confiance avant les championnats de Suisse.

QUENTIN DOUSSE

CYCLISME. Léa Stern a réussi ce que les patrons d’équipe attendent d’une leader: penser, attaquer et gagner. Simple en théorie et pourtant si compliqué à concrétiser. La Bulloise l’a fait samedi à Gippingen, au Grand Prix d’Argovie féminin, remporté au sprint après 81 kilomètres d’une course effrénée.

«Comme j’étais en forme et que je faisais mal à tout le monde dans la bosse, j’ai essayé plusieurs fois de sortir du peloton, retrace-t-elle. Mes adversaires revenaient sur moi et il fallait attendre le sprint. Un sprint que j’ai finalement remporté avec un vélo d’avance. C’était une course pour puncheuses et mon profil…