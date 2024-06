«Kurz» d’œil dans le rétro (2/5)

En 2024, le Club des lutteurs de la Gruyère célèbre son 100e anniversaire. La Gruyère parcourt l’histoire de la structure en cinq épisodes de «Kurz» d’œil dans le rétro et évoquera son avenir. Cette série mènera à la Fête romande du 14 juillet à Riaz. Le concept: une période, une photo, un intervenant. Deuxième volet 1949-1974 avec le Riazois François Pasquier, président d’honneur du club où il est depuis 1963. VT

Sur la photo, on voit Marguerite Rime assise au milieu de son pavillon des prix, dont elle a été responsable pendant près de vingt ans. C’était lors d’une fête régionale à Moléson, entre 1965 et 1968. Elle venait de Bulle et était la seule dame qui collaborait de près au club, et de manière très intense, car elle avait son caractère. Elle a fait partie du comité, fait rare pour…