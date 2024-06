Au FC La Sionge, un Oberson peut en cacher trois autres

Quatre équipes de la région disputent les finales de promotion dès ce week-end.

Pour monter en 3e ligue, La Sionge compte notamment sur un carré d’as original.

Rencontre avec les quatre Oberson, homonymes et pourtant ni frères ni cousins.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Cyril (25 ans), Damien (26), Hugo (23) et Nicolas (23) ont le même maillot, la même passion et le même nom, mais pas la même filiation. Un cas rare et d’autant plus unique que ces quatre-là tapent dans un ballon concurremment au FC La Sionge, candidat à la montée en 3e ligue après avoir remporté le championnat et la Coupe fribourgeoise de 4e ligue.

De leur patronyme commun, les quatre jeunes Gruériens en rigolent plus qu’ils n’en profitent. «On aime bien dire que c’est grâce aux (quatre) Oberson – plutôt qu’aux (trois) Menoud –…