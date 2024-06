Badminton: Laura Ecoffey et Lionel Prélaz, présidents main dans la main

Les BC Bulle et Gruyères ont organisé les championnats fribourgeois le week-end dernier.

Présidents des deux clubs, Lionel Prélaz et Laura Ecoffey partagent leur vie depuis deux ans.

Le Brocois Thibault Scherly a décroché l’or face à son coéquipier gruérien Yves Meuwly.

GLENN RAY

BADMINTON. Plus de 200 badistes ont participé le week-end dernier aux championnats fribourgeois à la salle omnisports de Bulle. Une compétition organisée conjointement par les BC Bulle et Gruyères, dont les présidents respectifs Lionel Prélaz et Laura Ecoffey partagent tout dans la vie. De leur passion pour le badminton à leur domicile de La Tour-de-Trême. «Il y a toujours des petites piques avant un tournoi, mais on ne fait pas de décompte des médailles», rigole la Gruérienne de 25 ans. «Parce que le BC Bulle est…