KARATÉ. Le Saïgokan Karaté Club de Bulle ne s’est pas déplacé à Thoune (BE) pour rien, samedi. Lors de la Swiss Shotokan Cup, les Gruériens ont notamment raflé cinq médailles d’or, toutes dans la catégorie 31-51 ans. Des œuvres de Nicolae Nastase (kata individuel et jiyu kumite), Patrick Fugier (kata individuel), Jordi Espin et Emmanuelle Appetito (kihon ippon kumite). VT