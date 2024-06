Bulle: Les marchés du samedi déplacés durant deux semaines

Les Bullois habitués à faire le marché le samedi devront changer provisoirement leurs habitudes. Si l’horaire habituel reste le même (de 8h à 12h), l’emplacement sera déplacé d’environ 300 mètres les 15 et 22 juin. A cause d’événements organisés sur la place du Marché, fruits, légumes et autres produits du terroir seront vendus sur la place des Alpes. Geoffroy Brändlin