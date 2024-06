Canicule: le canton incite les communes à lutter contre les îlots de chaleur

Offrir une meilleure qualité de vie et ainsi améliorer le confort des habitants. Telle est la volonté de l’Etat de Fribourg qui, dans le cadre du Plan climat cantonal, veut inciter les communes à lutter contre les îlots de chaleur. Les directions de la santé et des affaires sociales (DSAS) et du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME), proposent ainsi un soutien financier total de 300’000 francs pour 2024. Un montant plafond de 20’000 francs est prévu pour les projets d’aménagement visant à contrer les îlots de chaleur.

Les endroits visés sont avant tout les écoles, les places de jeux, les places publiques ou les piscines extérieures publiques. «Les meilleures protections contre la chaleur et le soleil sont notamment la végétalisation, l’ombrage ou l’ajout de jeux d’eau» souligne le canton dans son communiqué.

En outre, le Service de la santé publique et le Service de l’environnement ont lancé un catalogue d’actions-type pour accompagner les communes souhaitant créer des lieux aptes à lutter contre les fortes chaleurs. Patrick Biolley