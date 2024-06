Deché-delé

Iro dzouno din lè jan thinkanta

Apri la fondachyon d’la chochyètâ di dzouno dè Machin in mil-nouthin thinkantè-dou, mè chovinyo ke prâ dè kopin tsertchivan in dèpye ôtyè ke pouéchè lè j’intèrèchi. L’è dinche ke di dzouno dè mon velâdzo chon jou din lè premi a chingadji din la novala chochyètâ dè mujika dè Riaz, fondâye in mil-nouthin thinkantè-katro.

Por mè, l’è le tsan è le téâtro ke mè kovinyan le mi. No dzuyivan ouna komèdiya apri lè loto dou kà mixte ou bin d’la dzounèche. In mil-nouthin thinkantè-vouète, no no chin lanhi din ouna puchint’aventura in betin chu pi Lè Duvè Orfenè. No j’iran ouna trintanna d’akteu. L’è jou ouna bala rauchête. Chi téâtro l’è jou bayi din la bala châla d’la Kri Byantse dè Machin. Lè dzin n’in rèdèmandâvan, ma no j’avan pâ mé dè dâtè badêre.

Chi ke no j’a…