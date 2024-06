Des questions de trains

A propos des TPF à Bulle, du bruit et de l’attente aux passages à niveau.

Vivre à proximité de la gare de Bulle n’est décidément pas de tout repos! Tout d’abord, cela permet de «profiter» du ramdam que fait en particulier le «Chocolat express» qui, à chaque fois que j’attends à un des passages à niveau bullois, me donne l’impression d’un char militaire XXL à cause du bruit et de la vibration du terrain (ceci par expérience personnelle). Cela me fait poser la question de savoir d’une part quel est l’intérêt d’avoir, à toute heure, des doubles rames (ce qui accentue nettement le bruit) pour quelques passagers dont il m’arrive de faire partie – n’ayant pas d’autres moyens de transport – et, d’autre part, pourquoi, si les TPF ont fait tant de bénéfices, ne pas investir dans des nouvelles…