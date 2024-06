NATATION. Lausanne (VD) accueillait les championnats romands de natation grand bassin, le week-end dernier. Le Sporting Bulle Natation a ramené sept médailles, grâce à deux jeunes Gruériens. La principale: celle en or de Noé Descloux en 100 mètres brasse (14 ans et moins), juste devant son camarade de club Fabio Dos Santos. Le Vuadensois Lucien Hemmer (Vevey-Natation) s’est paré d’argent (100 et 200 mètres brasse) et de bronze (50 m brasse et relais 4 x 100 m 4 nages). VT