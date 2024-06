Deux records sont tombés à Sâles

COURSE À PIED. La 29e édition d’A travers Sâles s’est déroulée vendredi soir dans la commune gruérienne. Quelque 730 coureurs sont venus à bout de cette manche de la FriRun Cup et de la Coupe La Gruyère. Et deux records sont tombés sur le tracé de 8,03 kilomètres. Chez les dames, l’Ethiopienne Addisalem Belay a amélioré sa propre marque de trois secondes pour finir en 27’21. Chez les hommes, le Kényan Brian Kipchumba a éclaté de 66 secondes le chrono référence du Gruérien Jérémy Schouwey, pour le baisser à 23’58. VT

Résultats

A travers Sâles, 29e édition, 8,03 km, manche de la FriRun Cup et de la Coupe La Gruyère, principaux résultats

Hommes, scratch: 1. Brian Kipchumba (Kénya) 23’58; 2. Jérémy Schouwey (Neirivue) 25’’04; 3. Pascal Berset (Farvagny) 25’58. M40: 1. Mario Morgado…