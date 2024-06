Drogue: Un espace de consommation sécurisé ouvrira à Fribourg à la fin août

Le 19 août prochain l’Etat de Fribourg et la fondation le Tremplin ouvriront le premier «espace de consommation sécurisé» de drogues dans le canton de Fribourg. Aujourd’hui, une grande partie des consommateurs se rendent à Berne pour trouver un tel endroit. Dès cet été, ce «local de shoot» encadré par du personnel qualifié ouvrira à la rue des Arsenaux, dans les nouveaux murs du Tremplin.

L’objectif de l’endroit - inspiré de ceux de Genève, Lausanne ou Bâle - est de proposer aux consommateurs de drogues un lieu où ils trouvent un encadrement sanitaire adéquat, qui leur permet d’éviter les risques d’infection, mais aussi de réduire les risques d'overdose. Cet espace de consommation sécurisé sera ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h. Il pourra accueillir 64 actes de consommation par jour dans une salle d’injection et de sniff ou une autre dévolue aux inhalations.

Ce lieu permet également un accompagnement par les services sociaux. L’encadrement sera strict et un projet de convention spéciale entre la fondation du Tremplin et la police cantonale est en cours de finalisation, explique la Direction de la santé et des affaires sociales dans son communiqué. Finalement, ce nouvel espace doit permettre d’éviter les problèmes de voisinage liés, entre autres, à l’abandon du matériel sur l’espace public.

Une séance d’information publique sera organisée le 24 juin (19h) par les autorités et le Tremplin à la Haute Ecole de travail social et de la Haute Ecole de santé. Patrick Biolley