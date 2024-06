Eglise catholique: découvrez le nom de la nouvelle bière de l’évêché

Une année après «La Pie VII», la nouvelle bière de l’évêché se nomme «Abside et ordonnés». Mercredi, dès 17h30, l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg Charles Morerod la présentera à l’évêché de Fribourg. Le grand public est convié à cette soirée et une partie des bénéfices sera reversée à deux œuvres caritatives: l’association Respire qui vient en aide aux adultes et jeunes avec des fragilités sociales, psychiques ou comportementales et un projet de construction d’église au Liban.

A la suite de cette dégustation, il sera possible d’acheter le breuvage à l’évêché jusqu’à l’épuisement du stock.