En Allemagne, la Suisse et 23 autres nations sont sur le pont

Allemagne – Ecosse ouvre l’Euro 2024 de football, ce vendredi soir à Munich.

Les Suisses du coach Murat Yakin entreront en lice ce samedi (15 h) contre la Hongrie.

Questions, humeur et pronostics: La Gruyère lance le tournoi avec quatre intervenants du Sud fribourgeois.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. La 17e édition du championnat d’Europe de football débute ce vendredi en Allemagne. Au programme, 51 rencontres jusqu’au 14 juillet et la finale à Berlin. Qui succédera à l’Italie, lauréate en 2021? Quel sera le parcours de la Suisse? En quatre questions, autant d’acteurs régionaux du ballon rond préfacent l’événement lancé par la joute entre le pays hôte et l’Ecosse. Plus qu’un dodo!

1. La Suisse peut-elle surprendre en bien?

Léo Seydoux, Vaulruz, défenseur du FC Dordrecht (Pays-Bas): «Les…