Etat de Fribourg: une réorganisation des aides et de la stratégie culturelle en vue

Le canton de Fribourg veut dépoussiérer sa loi sur les affaires culturelles datant de 1991. Ce vendredi, il annonce mettre en consultation jusqu’au 21 octobre l’avant-projet d’un nouveau texte.

Au centre de l’enjeu: la multiplication et l’amélioration des activités culturelles, mais aussi leur financement, ainsi que les conditions de travail des employés du milieu.

L’Etat imagine notamment la création d’associations intercommunales qui seraient soutenues les cinq premières années. Elles permettraient, selon lui, de «régionaliser la culture» et ainsi de rendre «plus cohérent et plus efficace l’encouragement public». Autre réorganisation prévue: un guichet en ligne coordonné par les différentes collectivités publiques et la Loterie Romande aura pour objectif de permettre une meilleure collaboration entre les services culturels.

Le Conseil d’Etat fribourgeois souhaite également, via ce projet, renforcer l’accès à la culture et la participation culturelle.