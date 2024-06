Football: Le FC Bulle mise sur la continuité et prolonge 15 joueurs

Après la trentaine de mouvements au sein de son effectif la saison dernière, le FC Bulle veut miser sur la stabilité pour son troisième exercice en Promotion League. Deux semaines après avoir assuré son maintien et quelques jours après avoir annoncé le nom de son nouvel entraîneur, le club gruérien se réjouit de pouvoir compter sur 15 joueurs ayant déjà porté le maillot gruérien pour l’exercice 2024-2025.

Les prolongations de Killian Ropraz, Maxime Afonso, Kevin Sumbula et Marko Kuzmanovic avaient déjà été annoncées. A celles-ci s’ajoutent celles d’Aimery Pinga, auteur de 9 buts en 11 matches le printemps dernier, ou des deux piliers Anthony Bürgisser (arrivé en 2022) et Arthur Ndebele (arrivé en 2020). La formation de troisième division a également renouvelé Egzon Rexhaj, Loïc Ombala, Ludovic Delley, Bastian Gasser, Albert Makoube, Mersim Asllani, Ryan Mayi et Zemerart Lekaj. Patrick Biolley