Guitare et oud entre ivresses et harmonies

5e JOUR - WASLAT

D’un côté, Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste de Noir Désir et démiurge de la six-cordes avec diverses formations en marge des diktats de l’industrie. De l’autre, Khaled Aljaramani, joueur d’oud et professeur au Conservatoire de Damas. La première rencontre en 2002 fut un coup de foudre et le binôme vit désormais heureux avec l’arrivée de son cinquième enfant, poétiquement intitulé 5e jour.

Le duo y développe des waslat, des suites de morceaux liés par un leitmotiv et qui réagissent avec les précédents. Cette caractéristique de la musique arabe, que l’on retrouve dans la musique classique européenne, ouvre les portes à des dialogues à la fois harmonieux et ludiques entre la Strat étincelante de Teyssot-Gay et l’oud virtuose…