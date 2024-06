Hockey sur glace: La Télé diffusera les matches de National League

Détenteur des droits du hockey de National League, MySports (Sunrise) a cédé ceux de free-tv à Léman Bleu et La Télé Vaud-Fribourg. Ceci pour les trois prochaines saisons (2024-25, 2025-26 et 2026-27). Le média genevois était déjà diffuseur depuis deux saisons de National League, précise dans un communiqué La Télé Vaud-Fribourg. Celui-ci sera désormais le second partenaire pour la diffusion de plus de 30 matches (gratuite), en saison régulière et lors des play-off.

«Dorénavant la programmation fera la part belle aux clubs romands», se réjouit le média valdo-fribourgeois. Le calendrier des matches diffusés sur Léman bleu et La Télé sera communiqué durant l’été. Les deux partenaires de free-tv, se réservent le droit, en accord avec Sunrise, de trouver un partenaire diffuseur supplémentaire. Elodie Fessler