Joyeuse retraite 2

M6, VENDREDI, À 21 H 10

Marilou et Philippe emmènent leurs trois petits-enfants en vacances dans leur maison au Portugal. Une fois sur place, ils se rendent compte que leur demeure est toujours en travaux et que le chef de chantier prend tout son temps. Et ce n’est que le début des catastrophes. Le pire survient quand les grandsparents réussissent à perdre leurs petitsenfants en plein milieu du pays. Une course contre la montre débute afin de les retrouver, car les parents des bambins doivent arriver dans deux jours... ■