L’art du papier découpé célébré à Château-d’Œx

Expositions, ventes d’œuvre ou encore démonstrations: le papier découpé sera célébré à Château-d’Œx le week-end du 6 et 7 juillet. De 10h à 17h, une quarantaine d’artistes suisses et internationaux feront découvrir cet art ancestral dans différents endroits du village damounais: au Musée du Pays-d’Enhaut - Centre suisse du papier découpé, à la grande salle, dans le hall du collège Henchoz et dans le passage sous voie de la gare.

Le public pourra s’initier au papier découpé lors d’ateliers organisés tout au long de la manifestation, annonce l’association Pays-d’Enhaut Région. Il pourra également découvrir 29 reproductions de découpage en grand format dans les rues de Château-d’Œx dans le cadre de l’exposition «Grand des marques». Cette dernière restera en place jusqu’au printemps prochain. Elodie Fessler