La célébration, cette libération inconditionnelle d’émotions

Les scènes de joie suivant un exploit font partie de la grande histoire du sport.

Décryptage de ce moment d’exaltation important dans la performance finale.

De l’Euro à la 5e ligue régionale, / des footballeurs racontent leur plaisir de célébrer.

QUENTIN DOUSSE

PHÉNOMÈNE. Acrobatique, historique, comique ou polémique: chaque célébration d’un but marqué ou d’une course gagnée a sa forme, sa signification et son retentissement. Qui n’a jamais vu le footballeur camerounais Roger Milla danser au poteau de corner ou le sprinteur jamaïcain Usain Bolt tendre ses bras vers le ciel? «Quand elles sont spontanées, il y a des joies complètement hystériques qui font plaisir à voir et disent beaucoup de la personne», indique Pierre Morath.

L’ancien fondeur genevois de définir la célébration avec son…