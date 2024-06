La Landwehr distinguée à Mels (SG)

MUSIQUE

La musique officielle de l’Etat et de la ville de Fribourg sur la première place du podium. La Landwehr a brillé à la 16e édition de la Fête cantonale des musiques de Saint-Gall, à laquelle elle était invitée. Réunis à Mels les 15 et 16 juin, ils étaient 3500 musiciens et 82 sociétés à y prendre part.

La société a dû jouer deux pièces, l’une imposée et l’autre libre. «Avec un total de 98 points pour la pièce de choix et de 95 points (sur 100) pour celle imposée, la Landwehr s’est classée au premier rang du concours dans sa catégorie (harmonie excellence)», indique le communiqué de la Landwehr. A noter qu’elle est également sortie deuxième du concours de marche. MÉLINA FRITSCH