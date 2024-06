La poursuite des travaux en vue d'une commune unique peu soutenue

Seuls les citoyens de Haut-Intyamon (65,62%), Jaun (54,98%) et Broc (51,8%) se sont positionnés en faveur de la commune unique. Bas-Intyamon refuse avec un score très serré: le non l'emporte avec 50,29% des voix. A l'inverse, la césure est plus marquée du côté de Pont-la-Ville, où 84,69% des votants ne souhaite pas que les travaux se poursuivent. Du côté de Bulle, 54,51% des citoyens se prononce contre la fusion.

Globalement, la poursuite des travaux a reçu 58,2% de non et 41,8% de oui. Pour rappel, ce vote populaire était consultatif.

Le taux de participation se monte à 42,57%. "Satisfaisant", estime la Préfecture qui a communiqué dans la foulée. Elle annonce que le comité de pilotage, formé des 25 syndiques et syndics gruériens analysera dans les détails les résultats prochainement. "Il lui reviendra de décider de la suite à donner à ce vote consultatif." Ce comité se réjouit, par ailleurs, du "dispositif d'information" mis sur pied par l'Association régionale la Gruyère (ARG), qui a permis de "susciter l'intérêt de la population pour l'avenir de la gouvernance communale". Des huit soirées d'informations organisées il ressort que "les risques liés à la perte de proximité et d'identité ont incité la population à rejeter l'idée ambitieuse d'une commune unique".

La Préfecture souligne toutefois que, bien que le projet n'ait pas obtenu l'adhésion, "il existe un consensus large pour affirmer que le statu quo n'est pas satisfaisant. D'autres pistes se devront d'être examinées pour la suite des discussions."