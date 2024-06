Le désarroi face à la MCL

A la suite de l’article sur «la maltraitance des vieux», paru le 20 juin.

Dans le prolongement de la conférence de Marianna Gawrysiak (gérontopsychologue) et de l’éclairage apporté par Emmanuel Michielan (Pro Senectute), aucun écho de la maltraitance médicale et institutionnelle induite par l’absence de diagnostic et de prise en charge adaptée de la MCL (maladie à corps de Lewy) et de ses effets particuliers abusivement classés sous Alzheimer et Parkinson pour plus du tiers des malades qui en sont affectés.

Les atteintes motrices et cognitives, les hallucinations visuelles (80%) souvent terrifiantes, auditives et olfactives, le syndrome de Capgras (sosies), les fluctuations cognitives soudaines, la conscience que le malade garde de ses crises restent ignorés, non diagnostiqués, non…