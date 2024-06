Le règne de «Teddy» Merckx

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

CYCLISME. Il est souriant sur le podium, sympa quand il tend son bidon à un gamin en plein effort, et pourtant, il gagne les étapes à la pelle, il ramène à Rome un maillot rose qu’il n’a cédé à personne. Comme Merckx et Coppi, il peine à rester dans le peloton, comme ses deux glorieux aînés, il apprécie les aventures solitaires, seul dans la pente et dans le vent.

Tadej Pogacar joue avec les codes cyclistes des dernières décennies. Par son attitude, il se frotte aux grands pionniers de son sport. Mais ceux qui le comparent déjà à l’immense Eddy Merckx brûlent les étapes. Les palmarès et les exploits sont difficiles à comparer, mais si l’on fait au plus simple et que l’on considère les neuf grandes courses de…