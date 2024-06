Les TPF enregistrent un léger bénéfice et un record de fréquentation

Les Transports publics fribourgeois peuvent l’attester. Les bons comptes font de bons amis. En 2023, les TPF affichent un léger bénéfice de 243’559 francs «grâce aux recettes liées à la clientèle», annonce ce vendredi sa direction dans un communiqué.

Et ce résultat financier stable, en recul par rapport à 2022 et son exercice à hauteur de 5 millions, s’accompagne d’un record de fréquentation. Parce qu’en 2023, 37,5 millions de passagers ont voyagé sur l’ensemble du réseau régional. C’est 8,9% de plus qu’en 2022.

Manque de ponctualité

Si les résultats financiers satisfont la direction, le manque de ponctualité de ses transports la déçoit. Si celle des trains progresse pour atteindre 95,63% des voyages, les bus sont à la traîne. A cause de travaux, d’embouteillages aux heures de pointe et d’autres difficultés sur la route, seuls 84,54% des bus sont arrivés à l’heure, a indiqué une évaluation de l’Office fédéral des transports. Geoffroy Brändlin