Liban, le casse du siècle

Depuis octobre 2019, le Liban s’enfonce dans une crise économique sans précédent: la monnaie a perdu 98% de sa valeur et le système bancaire ne fonctionne plus. Toutes les grandes institutions financières sont prêtes à aider et à remettre sur pied l’économie de ce pays si important pour la stabilité au Moyen-Orient. Elles ne demandent qu’une chose: que l’élite politique libanaise composée d’anciens seigneurs de guerre et de milliardaires s’engage à en finir avec la corruption endémique du pays, en acceptant des réformes et en ouvrant les comptes de la banque centrale. ■