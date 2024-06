Mesot en or à Genève, Conus en bronze

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Le championnat romand de gymnastique aux agrès se déroulait ce week-end à Genève. Parmi les principaux résultats, Valentin Mesot (Gym Ursy, 45,85 points) a décroché le titre dans la catégorie C5 et Mélissa Conus (photo) (Gym Ursy, 37,50) a pris le bronze en C7. Dans le concours collectif, l’équipe «Fribourg» de Marlyse Moret (FSG Bulle) s’est imposée en CD (144,50) tandis que celles de Valentin Mesot (C5, 176,65) et Jérémy Coquoz, Nathan Jaquet et Valentin Nicod (Gym Ursy, C6,7 et CH, 180,73) ont terminé en argent. VT