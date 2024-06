Neirivue-Moléson, ce cas unique dans la course en montagne

Dimanche, plus de 700 coureurs ont pris le départ de la 45e édition de Neirivue-Moléson.

Le Charmeysan Rémi Bonnet s’est largement imposé.

Face au trail, la course en montagne gruérienne fait de la résistance.

CORENTIN PFISTER

COURSE DE MONTAGNE. Dimanche, la brume se disperse gentiment pour dévoiler un homme volant. Effleurant la roche et la terre avec légèreté, il fend une foule déchaînée. A peine arrivé au sommet du Moléson (en 57’17) que Rémi Bonnet est redescendu de quelques mètres pour encourager son coéquipier, le Français Thibaut Baronian. Même sans battre son propre record (55’41), la performance du Charmeysan de 29 ans est hors normes. «Je suis parti un peu plus vite que l’année passée. Ce n’était pas le bon choix. C’est le jeu. Je pense que mon record va rester encore longtemps et…