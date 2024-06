Pas de tourisme sans accueil

Tribune libre

A propos de la suppression des sociétés de développement et de la fermeture de l’Office du tourisme de Charmey.

La première thèse sur l’hospitalité et l’accueil dans le tourisme, publiée il y a une cinquantaine d’années en Europe francophone, nous incite à penser qu’aujourd’hui nous ne saurions en supprimer une virgule… tant le problème reste d’actualité. En effet, si l’on en croit une tendance actuelle, certes plutôt floue, d’aucuns préconisent de fermer les offices de tourisme (OT), quelle aberration!

S’il y a en effet un point de contact humain et d’information, par ailleurs gratuit et profondément représentatif de la notion de proximité et de terroir au sens large du terme, c’est bien l’OT. La déontologie du tourisme, depuis des décennies voire plus d’un siècle, a fait…