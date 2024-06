Philipp Bach à la tête de l’OCF

MUSIQUE. L’Orchestre de chambre fribourgeois a un nouveau directeur artistique: «A la suite d’une procédure de sélection qui a duré dix-huit mois, Philippe Bach a été nommé» à la tête de l’OCF, indique un communiqué de presse. Il succédera à Laurent Gendre, directeur de l’orchestre depuis sa fondation, il y a quinze ans. «Convaincu des compétences musicales de Philippe Bach, le comité a été sensible au projet qu’il a présenté», poursuit le communiqué. Le nouveau directeur a notamment «exprimé sa volonté d’enrichir les collaborations de l’orchestre avec des solistes et des chefs venus d’autres horizons, de renforcer les liens de l’ensemble avec le tissu culturel fribourgeois et de susciter l’intérêt de nouveaux publics pour l’avenir de l’OCF».

Né à Saanen en 1974, Philippe Bach a étudié…