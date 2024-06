Première édition du Yellow Fest

ATTALENS. La première édition du festival Yellow Fest fera vibrer samedi le cœur du village d’Attalens. La journée mêlera marché de proximité (dès 10 h) et musique avec les Fils du Facteur en tête d’affiche à 21 h. Mark Kelly, Blue Skin Brothers et KUDM DJ complètent la programmation. En ouverture du festival, l’école de danse locale Mi-Ange, Mi-Démon et l’école de musique Artist Factory lanceront les festivités dès 13 h 30.

L’association Place du village, déjà organisatrice des marchés de la place Jaune, a fait appel aux partenaires locaux pour la soutenir. Une quarantaine d’entreprises de la région ont participé à hauteur de 15 000 francs. «Cela fait chaud au cœur d’être soutenu pareillement pour cette première édition, note Cédric Bellanger, coordinateur général du Yellow Fest et…