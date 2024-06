Promu, le FC La Sionge veut s’offrir le doublé

Grâce au nul concédé mercredi à Billens, le FC La Sionge est promu en 3e ligue. Déjà vainqueurs de la Coupe fribourgeoise de 4e ligue, Dany Baeriswyl et ses coéquipiers visent désormais la finale cantonale.

GLENN RAY

FOOTBALL. «Cette promotion est une fierté, on a travaillé toute la saison pour y arriver!» savoure Dany Baeriswyl. Auteur de l’unique but gruérien mercredi à Billens (1-1), l’ailier de La Sionge a permis à ses couleurs de décrocher le point de la montée en 3e ligue. «Je me suis retrouvé un peu par hasard dans les seize mètres et j’ai marqué d’une frappe écrasée. Ce n’était pas un beau but, mais l’important est que le ballon ait fini au fond.»

Avec sa quinzième réussite de la saison, tombée après douze minutes, Dany Baeriswyl a soulagé tout un groupe. «Le début de rencontre…