R. Bussard et M. Fatton dans le cadre olympique

SKI-ALPINISME. Le Club alpin suisse a dévoilé cette semaine ses cadres élite et de la relève pour la prochaine saison. Un cadre olympique - encore non définitif - a également été créé pour les athlètes ayant performé en Coupe du monde de sprint et de relais mixte la saison dernière, deux disciplines au programme des Jeux 2026 à Milan-Cortina. Robin Bussard (Les Sciernes-d’Albeuve) et Marianne Fatton (Charmey) font notamment partie de ces neuf athlètes, alors que Thomas Bussard et le Charmeysan Rémi Bonnet figurent au cadre A. Le Brocois Lucas Pasquier fait, lui, le saut des U20 au cadre B. Mathieu Pharisa (Estavannens) est rejoint par Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis) et Arno Mooser (Pringy) chez les U20, alors que le Charmeysan Yann Livache ne fait plus partie de l’équipe nationale. CPF