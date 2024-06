COURSE À PIED

Samedi, la seconde édition du Trophée de la Sionge a séduit plus de 120 participants. Robin Oberson (Le Pâquier) a été le plus rapide en bouclant les 9,3 km du parcours en 33’47. Chez les femmes, Mylène Schuwey s’est imposée en 38’05 et signe le record du tracé. CPF