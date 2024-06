Remaufens: La police interpelle deux individus qui fouillaient des voitures

La police cantonale fribourgeoise est intervenue dimanche vers 5 h 10 à Remaufens pour des hommes soupçonnés de vol dans des véhicules. Avant d’être interpellés dans le village, l’un d’eux a jeté un téléphone portable volé, indiquent les forces de l’ordre dans un communiqué. Âgés de 29 et 28 ans, les deux individus vivent dans un centre d’asile du canton de Vaud. Le premier était déjà signalé pour une peine privative de liberté pour vol dans le système de recherche national RIPOL. Le duo se serait aussi introduit dans un garage non fermé à clé du village veveysan.

Plusieurs centaines de francs et d’euros, deux téléphones portables, des bijoux et des appareils électroniques ont été retrouvés en leur possession. Les voleurs présumés ont nié les faits qui leur sont reprochés et ont été placés en détention.

Le téléphone portable jeté lors de l’intervention policière a pu être restitué à son propriétaire qui a déposé une plainte pénale. Une autre plainte pénale a été enregistrée jusqu’à présent. Une enquête est actuellement menée par la police fribourgeoise, sous la direction du Ministère public. Elodie Fessler