Rencontre du deuxième type

Au cours d’un voyage au Chili, Edmond Baudoin et Emmanuel Lepage racontent leur cheminement, leur rapport à l’art, leur amour de la vie… Deux grands créateurs réunis pour une grande BD.

ROMAIN MEYER

Ils ont 25 ans d’écart et représentent deux générations de créateurs de bande dessinée. Edmond Baudoin est l’un des premiers francophones – dès 1982 – à avoir donné ses lettres de noblesse au récit autobiographique. Avec son trait gras, libre, expérimental parfois, dans lequel on ressent un attrait pour la peinture, son œuvre vibre au rythme de sa vie, de sa mémoire pour en faire l’un des auteurs les plus respectés du neuvième art.

Emmanuel Lepage a un trait plus réaliste, plus «propre» et plus fin. Engagé, il raconte plutôt la vie des autres à travers notamment la bande dessinée de…