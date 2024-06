Rolex met à l’enquête son nouveau site prévu à Bulle

L’entreprise horlogère Rolex dévoile le visage de son futur site à Bulle dont la mise à l’enquête publique interviendra dès ce vendredi. Située entre la H189 et l’autoroute, la nouvelle unité de production comprendra quatre bâtiments dédiés aux activités de production, indique Rolex dans un communiqué. Ils seront reliés entre eux par un édifice qui accueillera l’administration, la restauration, des zones de rencontres et de repos. «La disposition des volumes permettra d’intégrer les bâtiments dans un parc végétalisé et protégé des nuisances de l’autoroute».

D’une hauteur maximale de 32 mètres, le bâtiment s’étendra sur environ 380 mètres pour une surface de plancher de 261 600 m2. «Le nombre de places de stationnement individuel sera réduit par rapport aux dispositions légales», précise…