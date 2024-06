Série TV: revivre l’arrivée du Covid depuis le 10 Downing Street

RTS1 diffuse depuis dimanche soir This England: Les années Boris Johnson, une minisérie consacrée au mandat de l’ancien premier ministre. De l’effervescence de son arrivée au pouvoir pour finaliser le Brexit au chaos de la crise sanitaire.

RÉALITÉ OU FICTION. Il y a quelque chose de fascinant à voir à l’écran des événements historiques que l’on a vécus. Et dont on se souvient très bien. Surtout quand on les a carrément pris en pleine face, comme ceux liés à la crise du Covid-19. Quatre ans déjà, ou quatre ans seulement, que nous, habitants de cette planète, avons été confinés, coupés de nos familles, obligés de porter un masque, empêchés de travailler… Les vieux mouraient seuls, les bébés naissaient seuls ou presque.

