Télévision

L’épopée 94, la Suisse à la Coupe du monde. La participation de la Suisse à la Coupe du monde de football en 1994 aux Etats-Unis a marqué l’histoire de l’équipe nationale et l’a fait entrer dans l’univers des grandes équipes. Ce documentaire revient sur cet événement fondateur grâce aux archives, aux joueurs de l’époque et d’aujourd’hui, à leur sélectionneur Roy Hodgson et aux journalistes qui les avaient suivis.

Jeudi, à 20 h 50, sur RTS 2