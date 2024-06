Sur les traces du général Guisan

MARCHE

La 51e édition de la Marche romande du général Guisan effectue son retour après plusieurs éditions annulées. Samedi et dimanche à Jorat-Mézières, le nouveau comité d’organisation accueillera les participants sur les terres qui ont marqué la vie du général entre les communes de Mézières (VD) et Oron. Civils, militaires, policiers, pompiers ou gardesfrontières venus de Suisse et d’ailleurs devraient compter parmi le millier de marcheurs attendu. Six parcours seront proposés (7, 10, 16, 20, 30 et 40 km). Les deux tracés les plus longs traverseront les communes glânoises de Chapelle et d’Auboranges. Les départs sont prévus entre 7 h et 15 h le samedi et jusqu’à 13 h le dimanche, en fonction de la distance à parcourir. Renseignements supplémentaires sur le site www.mrgg.ch. VAC