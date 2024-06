Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 10 Terreur sur ma ville

Il y a près d’un an, une tornade d’une violence inouïe déferlait sur La Chaux-de-Fonds, semant en quelques minutes la destruction sur son passage: des bâtiments en miettes, des forêts et des parcs rasés. Mais au-delà des dégâts matériels, qu’en est-il des victimes humaines? Nous avons retrouvé les blessés graves et les proches d’une victime tuée par la chute d’une grue. Loin d’être guéri, le traumatisme qu’ils ont subi nous rappelle que nous sommes tous à la merci de la prochaine catastrophe climatique, ici en Suisse. Présentation à La Chauxde-Fonds. ■