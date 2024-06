Tours de promotion

TENNIS. Le TC Bulle a validé son maintien samedi, malgré son revers 6-3 à Winterthour lors de l’ultime journée de Ligue nationale B (LNB). Les hommes de Sabri Jouilli ont donc rempli leur mission, sans trembler, mais sans fanfaronner non plus. «On était bien partis avec une victoire au premier match. Puis on a grignoté quelques points, avant de battre Zofingen (dernier et unique descendant) 7-2. Je suis heureux de la manière», confie le président du TC Bulle Lyonel Duplain.

Pour la saison prochaine, l’objectif ne changera pas du côté du Centre de tennis du chef-lieu gruérien. «Avec les Berset et Pichonnaz qui sont avec la “deux”, on a un vide de jeunes régionaux en équipe première. On veut donc continuer de se maintenir pendant trois ou quatre ans en LNB pour pouvoir accueillir les…