Trois accidents graves dans le canton de Fribourg mercredi

Mercredi a été une journée bien chargée pour les services de secours fribourgeois et bien sombre pour trois automobilistes, plusieurs passagers et leurs proches.

C’est à 11h du matin, sur une route d’alpage au Lac Noir, qu’un premier accident s’est produit. Un conducteur, âgé de 91 ans et accompagné d’un homme de 88 ans, a dévalé un talus depuis une route d’alpage. Si son véhicule s’est immobilisé cent mètres plus bas, le nonagénaire, blessé, a dû être héliporté à l’hôpital. Son passager a aussi dû être hospitalisé.

Délit de fuite et perte de maîtrise

Plus tard, vers 16h, c’est du côté de Châbles, plus précisément aux Crottes de Cheyres, qu’un scootériste de 66 ans a été percuté par une voiture immatriculée en France. Son conducteur, un homme âgé de 26 ans, a pris la fuite avant d’être arrêté à Yvonand par une patrouille de la police vaudoise. Selon les premiers éléments de l’enquête transmis par la police cantonale fribourgeoise, le fautif présumé circulait «vraisemblablement sous l’influence de l’alcool et de drogue» et était sous le coup d’un retrait de permis depuis 2022. Sa victime a quant à elle été héliportée vers un hôpital.

La série noire ne s’arrête pas là. A 23h30, un accident s’est également produit à Moléson-sur-Gruyères, peu avant l’entrée de la station. Selon les agents dépêchés sur place, une automobiliste âgée de 18 ans aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage entre Pringy et la station de Moléson. Résultat: la voiture a terminé sur flanc. Sa passagère arrière, âgée de 19 ans et elle-même ont été conduites à l’hôpital en ambulance. Son passager avant a dû quant à lui être héliporté. Seule une autre personne, assise à l’arrière, n’a pas été blessée.

Pour déterminer les causes exactes de ces accidents, des enquêtes ont été ouvertes. Geoffroy Brändlin