Une édition à record pour A travers Sâles?

Le centre sportif de La Lisière accueille ce vendredi la 29e édition d’A travers Sâles. Avec les présences annoncées d’Addisalem Belay et de Brian Kipchumba, les records féminins et masculins sont menacés.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Les records pourraient tomber lors de la 29e édition d’A travers Sâles, ce vendredi au départ du centre sportif de La Lisière. Lauréate en 27’24 l’année dernière, l’Ethiopienne Addisalem Belay avait pulvérisé la meilleure marque de plus de deux minutes sur le tracé de 8,03 kilomètres. «Elle avait fait toute la course seule en tête et ça pourrait à nouveau être le cas cette année», situe le président d’organisation Stéphane Mauron. Un scénario qui pourrait être similaire chez les hommes. Vainqueur des deux dernières éditions et détenteur du meilleur chrono en…