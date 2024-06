AUTOMOBILISME. La 36e édition de la course de côte La Roche-La Berra, 2e manche du championnat de Suisse de la montagne, a lieu ces samedi et dimanche. Quelque 150 pilotes défieront les 3,5 km et 285 m de dénivelé positif du tracé. Lauréat en 2023 et détenteur du record en 1’39”128, le Valaisan Eric Berguerand ne défendra pas son titre cette année. Leader actuel du classement général, l’Argovien Robin Faustini fera partie des favoris, tout comme le Bernois Michel Zemp. GR